ИВ города Баку призывает граждан выйти на субботник

30 июля, 09:45
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В связи с полным устранением последствий сильного циклона и нестабильных погодных условий, продолжавшихся в Баку в течение 2 дней, и проведением очистных работ, Исполнительная власть города Баку приняла решение провести 31 июля субботник во всех районах города .

Как сообщили в пресс-службе ИВ, запланированы работы по мытью улиц и проспектов, тротуаров, бордюров, световых столбов, витрин магазинов, рекламных щитов, поливке деревьев и зеленых насаждений, а также дезинфекция.

Исполнительная власть города Баку призывает жителей столицы принять активное участие в этой работе.

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Эксперт: После Афганистана США обязательно ввяжутся в новый военный конфликт

30 июля, 12:00
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Не стоит думать, что у США нет желания ввязаться в новый конфликт после вывода войск из Афганистана. С таким мнением выступил генеральный инспектор по восстановлению Афганистана Джон Сопко, его цитирует издание Stars and Stripes.

«Не верьте тому, что говорят генералы, послы или представители администрации. Они точно также обещали больше не ввязываться в войны после Вьетнама, — а потом ввели войска в Ирак. А потом — в Афганистан. Так что мы снова ввяжемся в очередную войну», — считает эксперт.

Также Сопко прокомментировал провал американской миссии в Афганистане. По мнению инспектора, его можно объяснить высокомерием и лживостью: власти США полагали, что смогут превратить эту страну в новую Норвегию. Кроме того, все американские лица, ответственные за кампанию, постоянно преувеличивали происходящее на фронте. По словам Сопко, именно за эти ошибки и расплачиваются американцы.