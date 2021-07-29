Посольство: Поправка Паллоне наносит ущерб партнерству между Азербайджаном и США

29 июля, 22:28
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«Поправка проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне, принятая Палатой представителей США как часть законопроекта об ассигнованиях, отражает позицию проармянских групп, стремящихся подорвать азербайджано-американское партнерство и препятствовать реализации проектов безопасности США в течение нескольких лет».

Об этом говорится в комментарии посольства Азербайджанской Республики в США о поправке, принятой Палатой представителей в соответствии с законодательством о распределении средств.

«Прежде всего, мы хотели бы отметить, что наше сотрудничество с США сосредоточено на безопасности, включая борьбу с терроризмом, контрабандой и организованной преступностью, реагирование на угрозы важной инфраструктуре и так далее. Это в интересах Соединенных Штатов, охватывающих территории.

Азербайджан и Соединенные Штаты имеют долгую историю плодотворного сотрудничества в этих областях, и мы накопили большой опыт сотрудничества в рамках программ США.

Такие поправки, направленные на запрет помощи Азербайджану, напоминают раздел 907 Закона о поддержке свободы, который в начале 1990-х годов запрещал всякую помощь правительства США Азербайджану, ставшему жертвой армянской оккупации международно признанных территорий Азербайджана и этнической чистки.

Хотели бы отметить, что это начальный этап пересмотра соответствующего законодательства, и мы надеемся, что в ближайшие месяцы Конгресс США не допустит, чтобы политика, основанная на национальных интересах, стала заложником армянской диаспоры и лоббистских групп», — приводит «Репорт» заявление посольства.

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Немка случайно узнала о выигрыше в лотерею 33 млн евро

29 июля, 23:26
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Жительница Германии неделями носила в сумочке выигрышный лотерейный билет на 33 миллиона евро, не подозревая о том, как широко ей улыбнулась фортуна. У выигравшей, по ее словам, «до сих пор кружится голова» при мысли о том, какой куш она сорвала.

45-летняя женщина, имя которой не называется, стала единственным победителем тиража, проведенного в Германии 9 июня. Она правильно угадала все семь полей на лотерейном билете стоимостью 1,20 евро, но о своем многомиллионном выигрыше узнала лишь тогда, когда решила купить новый билет.

«У меня до сих пор кружится голова при мысли о том, что я беспечно носила почти 33 миллиона евро в своей сумочке в течение нескольких недель», — цитирует «Немецкая волна» со ссылкой на Lotto Bayern слова женщины.

Теперь она поклялась никогда больше не играть в лотерею и намерена вложить деньги в строительство собственного энергосберегающего дома с садом где-нибудь на природе. Она также хочет инвестировать в более здоровый образ жизни для своей семьи. Счастливица добавила, что выигрыша «более чем достаточно для моего мужа, моей дочери и меня», так что в будущем ей не придется играть снова. «Теперь я с удовольствием уступаю место другим игрокам и желаю им такой же удачи, какая была у меня», — сказала победительница.

Обладательница 33-миллионного джекпота выбрала лотерейные номера интуитивно. Это второй по величине выигрыш в 75-летней истории лотереи Lotto Bayern и, по данным компании, единственный в призовой категории «шесть правильных номеров + правильный суперномер».