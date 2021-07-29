Байрамов проинформировал спецпредставителя ЕС о провокациях армян

29 июля, 21:07
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Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Как говорится в сообщении МИД, стороны обменялись мнениями относительно реализации трехсторонних заявлений и текущей ситуации в регионе. Специальный представитель ЕС выразил обеспокоенность в связи с напряженностью на границе двух государств.

C.Байрамов сообщил, что в последние дни со стороны Армении в приграничных районах были совершены провокации, в результате которых 23 июля погиб один азербайджанский военнослужащий, а 28 июля были ранены двое наших военнослужащих. До сведения противоположной стороны было доведено, что Вооруженные силы Азербайджана осуществляют ответные меры на эти военные провокации и обеспечивают охрану международные границы Азербайджана.

Было подчеркнуто, что Армения должна положить конец такому безответственному поведению и соблюдать взятые на себя обязательства.

Было доведено до сведения специального представителя ЕС, что Азербайджан не заинтересован в напряженности на границе и выступает за дипломатическое решение этих вопросов.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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В Бельгии возросло число жертв наводнения

29 июля, 23:12
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Число жертв сильного наводнения в Бельгии 14-16 июля достигло 42, один человек все еще числится пропавшим без вести. Об этом сообщил в четверг правительственный координационный центр.

«Тело еще одного погибшего в ходе наводнения было обнаружено в среду (28 июля) в городе Вервье (юго-восток Бельгии), таким образом общее число жертв выросло до 42. Один человек все еще числится пропавшим без вести», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Наводнение в Бельгии 14-16 июля, вызванное ливневыми дождями, стало сильнейшим за последние 100 лет. Оно затронуло 206 из 262 городов и коммун (районов) Валлонии. Тысячи людей лишились жилья. Общий материальный ущерб до сих пор не подсчитан, есть только оценочные данные, что он превысит €10 млрд. Жители региона за двое суток потеряли свыше 50 тыс. автомобилей.