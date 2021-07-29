Дорожная полиция настаивает на снятии надписей с задних стекол автомобилей

29 июля, 19:58
319

Главное управление Государственной дорожной полиции распространило информацию о надписях различного содержания на задних стеклах транспортных средств. Об этом говорится в сообщении Управления.

«В последнее время некоторые водители прикрепляют к задним стеклам своих автомобилей разного рода надписи с целью привлечения внимания других участников дорожного движения или рекламных слоганов различного содержания, либо фото, что не только противоречит этическим нормам, но и является одним из факторов, приведших к дорожно-транспортным происшествиям.

Надписи на задних стеклах транспортных средств не только портят эстетический вид автомобилей, но и вызывают интерес у других участников движения, отвлекая их внимание от дороги, что в итоге приводит к ДТП.

В целях предотвращения подобных случаев Главное управление Государственной дорожной полиции призывает владельцев автотранспортных средств и водителей снять подобные надписи и фотографии. В противном случае, будут приняты соответствующие меры».

﻿

В Сирии боевики убили 8 солдат правительственных войск

29 июля, 20:53
45

Боевики из оппозиционных формирований «Ахрар Хауран» атаковали в четверг посты сирийской армии в городе Дераа (110 км от Дамаска) и захватили в плен нескольких военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вещающий из Дубая телеканал Al-Hadath.

Сообщается, что при отражении нападения противника погибли восемь солдат и два местных жителя, потери боевиков составили трое убитых.

Боестолкновения произошли преимущественно в районе Дераа-эль-Балад, который блокирован сейчас правительственными силами. Снаряды, выпущенные боевиками, разорвались также в квартале Тарик-эс-Сад, на площади Босра и в лагере беженцев Эс-Сахари. Одна из мин попала в госпиталь «Аль-Ватани», которому нанесен материальный урон, о пострадавших сведений не поступало.

В последние месяцы в провинции Дераа, которая перешла под контроль правительственных сил в 2018 году, активизировали вооруженные вылазки бандформирования, связанные с экстремистской группировкой «Джебхат ан-Нусра». Командование сирийской армии направило на юг элитные подразделения для проведения антитеррористической операции