Дорожная полиция настаивает на снятии надписей с задних стекол автомобилей

Главное управление Государственной дорожной полиции распространило информацию о надписях различного содержания на задних стеклах транспортных средств. Об этом говорится в сообщении Управления.

«В последнее время некоторые водители прикрепляют к задним стеклам своих автомобилей разного рода надписи с целью привлечения внимания других участников дорожного движения или рекламных слоганов различного содержания, либо фото, что не только противоречит этическим нормам, но и является одним из факторов, приведших к дорожно-транспортным происшествиям.

Надписи на задних стеклах транспортных средств не только портят эстетический вид автомобилей, но и вызывают интерес у других участников движения, отвлекая их внимание от дороги, что в итоге приводит к ДТП.

В целях предотвращения подобных случаев Главное управление Государственной дорожной полиции призывает владельцев автотранспортных средств и водителей снять подобные надписи и фотографии. В противном случае, будут приняты соответствующие меры».