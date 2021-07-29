Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

29 июля, 17:32
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За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 84247 человек.

Как сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 46638, вторую дозу получили 37609 человек.

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Дельта-штамм вынудила Twitter закрыть штаб-квартиру

29 июля, 18:00
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Американская компания Twitter закрывает на время штаб-квартиру в Сан-Франциско и офисы в Нью-Йорке из-за распространения штамма коронавируса «дельта», сообщает издание Forbes со ссылкой на представителя социальной сети.

Как сообщает журнал, две недели назад Twitter разрешил своим сотрудникам выходить из режима дистанционной работы и приезжать в офисы.

По словам представителя Twitter, помимо закрытия штаб-квартиры и офисов, компания «приостанавливает открытие офисов».

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.