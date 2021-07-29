Скончался проходивший лечение в Турции участник Отечественной войны, старший лейтенант Джахангирли Габиль Хазар оглу.
Старший лейтенант Азербайджанской Армии, участник Отечественной войны Джахангирли Габиль Хазар оглу (1980 г.р.) скончался в Анкаре в больнице университета Хаджеттепе, где проходил лечение, пишет АПА.
Габиль Джахангирли родился в 1980 году в селе Вери-Бабакюча Лерикского района. Он участвовал в Отечественной войне, был награжден медалями «За освобождение Физули» и «За освобождение Ходжавенда». В конце 2020 года уволен в запас в звании старшего лейтенанта.