Скончался проходивший лечение в Турции участник Отечественной войны

29 июля, 17:09
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Скончался проходивший лечение в Турции участник Отечественной войны, старший лейтенант Джахангирли Габиль Хазар оглу.

Старший лейтенант Азербайджанской Армии, участник Отечественной войны Джахангирли Габиль Хазар оглу (1980 г.р.) скончался в Анкаре в больнице университета Хаджеттепе, где проходил лечение, пишет АПА.

Габиль Джахангирли родился в 1980 году в селе Вери-Бабакюча Лерикского района. Он участвовал в Отечественной войне, был награжден медалями «За освобождение Физули» и «За освобождение Ходжавенда». В конце 2020 года уволен в запас в звании старшего лейтенанта.

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Дельта-штамм вынудила Twitter закрыть штаб-квартиру

29 июля, 18:00
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Американская компания Twitter закрывает на время штаб-квартиру в Сан-Франциско и офисы в Нью-Йорке из-за распространения штамма коронавируса «дельта», сообщает издание Forbes со ссылкой на представителя социальной сети.

Как сообщает журнал, две недели назад Twitter разрешил своим сотрудникам выходить из режима дистанционной работы и приезжать в офисы.

По словам представителя Twitter, помимо закрытия штаб-квартиры и офисов, компания «приостанавливает открытие офисов».

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.