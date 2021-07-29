В Азербайджане за сутки COVİD-19 заболели 615 человек, 5 человек скончались

29 июля, 17:00
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За сутки в Азербайджане зарегистрировано 615 новых случаев заражения коронавирусом, вылечился 181 человек, 5 человек скончались.

Об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

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Дельта-штамм вынудила Twitter закрыть штаб-квартиру

29 июля, 18:00
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Американская компания Twitter закрывает на время штаб-квартиру в Сан-Франциско и офисы в Нью-Йорке из-за распространения штамма коронавируса «дельта», сообщает издание Forbes со ссылкой на представителя социальной сети.

Как сообщает журнал, две недели назад Twitter разрешил своим сотрудникам выходить из режима дистанционной работы и приезжать в офисы.

По словам представителя Twitter, помимо закрытия штаб-квартиры и офисов, компания «приостанавливает открытие офисов».

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.