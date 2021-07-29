Генсек ОДКБ: Баку и Ереван должны решать противоречия по приграничному спору путем дипломатии

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил о серьёзной обеспокоенности в связи с ситуацией на границе Армении и Азербайджана, где в ночь на 28 июля произошли боевые столкновения.

«Серьезную обеспокоенность вызывает опасность дальнейшей эскалации напряженности в регионе, что может негативно сказаться на выполнении договоренностей в трехстороннем формате, закрепленных в Заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года», — говорится в заявлении Зася, опубликованном на сайте ОДКБ.

«Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы. Приветствую усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию обстановки в регионе», — говорится в заявлении.