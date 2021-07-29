Генсек ОДКБ: Баку и Ереван должны решать противоречия по приграничному спору путем дипломатии

29 июля, 16:45
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Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил о серьёзной обеспокоенности в связи с ситуацией на границе Армении и Азербайджана, где в ночь на 28 июля произошли боевые столкновения.

«Серьезную обеспокоенность вызывает опасность дальнейшей эскалации напряженности в регионе, что может негативно сказаться на выполнении договоренностей в трехстороннем формате, закрепленных в Заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года», — говорится в заявлении Зася, опубликованном на сайте ОДКБ.

«Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы. Приветствую усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию обстановки в регионе», — говорится в заявлении.

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Дельта-штамм вынудила Twitter закрыть штаб-квартиру

29 июля, 18:00
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Американская компания Twitter закрывает на время штаб-квартиру в Сан-Франциско и офисы в Нью-Йорке из-за распространения штамма коронавируса «дельта», сообщает издание Forbes со ссылкой на представителя социальной сети.

Как сообщает журнал, две недели назад Twitter разрешил своим сотрудникам выходить из режима дистанционной работы и приезжать в офисы.

По словам представителя Twitter, помимо закрытия штаб-квартиры и офисов, компания «приостанавливает открытие офисов».

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.