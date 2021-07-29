Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный ввоз золотых изделий

29 июля, 16:40
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Сотрудники главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку незаконного ввоза в Азербайджан из Турции незадекларированных ювелирных изделий общим весом 326 грамм, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Гражданка Азербайджана, прибывшая в страну авиарейсом Стамбул-Баку, была задержана в зоне таможенного контроля. При прохождении ее багажа через рентгеновский аппарат были выявлены подозрительные предметы. В ходе проверки ручной клади гражданки, внутри были обнаружены золотые украшения в целлофановых пакетах, не задекларированные в таможенных органах ни в электронной, ни в письменной форме», — отмечает ведомство, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По информации ГТК, в пакетах было обнаружено 13 пар золотых сережек и одна одиночная серьга, 12 комплектов кольцо-серьги-кулон, 4 комплекта кольцо-серьги, 3 цепочки с кулоном, 3 ожерелья, 2 кулона, 2 браслета с мелкими камнями и одно кольцо.

«Общий вес золотых изделий составил 326 грамм», — говорится в сообщении.

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Дельта-штамм вынудила Twitter закрыть штаб-квартиру

29 июля, 18:00
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Американская компания Twitter закрывает на время штаб-квартиру в Сан-Франциско и офисы в Нью-Йорке из-за распространения штамма коронавируса «дельта», сообщает издание Forbes со ссылкой на представителя социальной сети.

Как сообщает журнал, две недели назад Twitter разрешил своим сотрудникам выходить из режима дистанционной работы и приезжать в офисы.

По словам представителя Twitter, помимо закрытия штаб-квартиры и офисов, компания «приостанавливает открытие офисов».

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.