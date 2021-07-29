Автобусы №92 переведут на BakıKart

29 июля, 16:27
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С завтрашнего дня проезд в автобусах, следующих по маршрутной линии №92 (поселок Бинагади — м/ст «Мемар Аджами»), будет оплачиваться посредством BakıKart, сообщает БТА.

Согласно информации, для удобства пассажиров по маршруту автобуса в расположенных по нижеуказанным адресам маркетах установлены POS-терминалы для пополнения баланса BakıKart:

— Кольцевая, пос. Бинагади. (Бинагадинский район);

— 4-й квартал, пос. Баладжары (Бинагадинский район);

— Асеф Зейналлы 1/1 (Бинагадинский район);

— Ул. Хагани, пос. Баладжары (Бинагадинский район);

— Ул. Ахмеда Гасымова (Бинагадинский район);

— Ул. Яхьи Гусейнова 16 (Бинагадинский район);

— Ул. Рашида Исмаилова 56 (Бинагадинский район);

— Ул. Асифа Магеррамова 1 (Насиминский район);

— Ул. Асифа Магеррамова 76А (Насиминский район).

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Дельта-штамм вынудила Twitter закрыть штаб-квартиру

29 июля, 18:00
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Американская компания Twitter закрывает на время штаб-квартиру в Сан-Франциско и офисы в Нью-Йорке из-за распространения штамма коронавируса «дельта», сообщает издание Forbes со ссылкой на представителя социальной сети.

Как сообщает журнал, две недели назад Twitter разрешил своим сотрудникам выходить из режима дистанционной работы и приезжать в офисы.

По словам представителя Twitter, помимо закрытия штаб-квартиры и офисов, компания «приостанавливает открытие офисов».

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.