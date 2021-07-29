Автобусы №92 переведут на BakıKart

С завтрашнего дня проезд в автобусах, следующих по маршрутной линии №92 (поселок Бинагади — м/ст «Мемар Аджами»), будет оплачиваться посредством BakıKart, сообщает БТА.
Согласно информации, для удобства пассажиров по маршруту автобуса в расположенных по нижеуказанным адресам маркетах установлены POS-терминалы для пополнения баланса BakıKart:
— Кольцевая, пос. Бинагади. (Бинагадинский район);
— 4-й квартал, пос. Баладжары (Бинагадинский район);
— Асеф Зейналлы 1/1 (Бинагадинский район);
— Ул. Хагани, пос. Баладжары (Бинагадинский район);
— Ул. Ахмеда Гасымова (Бинагадинский район);
— Ул. Яхьи Гусейнова 16 (Бинагадинский район);
— Ул. Рашида Исмаилова 56 (Бинагадинский район);
— Ул. Асифа Магеррамова 1 (Насиминский район);
— Ул. Асифа Магеррамова 76А (Насиминский район).