Обнародовано число азербайджанцев, получивших гражданство Украины в нынешнем году

29 июля, 16:12
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Обнародовано число граждан Азербайджана, получивших гражданство Украины в течение 6 месяцев нынешнего года.

Как сообщили Report в Объединенной диаспоре азербайджанцев Украины, в ответе на официальный запрос, направленный в Государственную миграционную службу Украины, отмечается, что гражданство Украины получили 111 граждан Азербайджана.

110 из них получили гражданство Украины в соответствии со статьей 8 Закона “О гражданстве Украины” на основании обращений, направленных в Государственную миграционную службу в предшествующие годы. Один азербайджанец получил украинское гражданство распоряжением президента Украины Владимира Зеленского.

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Дельта-штамм вынудила Twitter закрыть штаб-квартиру

29 июля, 18:00
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Американская компания Twitter закрывает на время штаб-квартиру в Сан-Франциско и офисы в Нью-Йорке из-за распространения штамма коронавируса «дельта», сообщает издание Forbes со ссылкой на представителя социальной сети.

Как сообщает журнал, две недели назад Twitter разрешил своим сотрудникам выходить из режима дистанционной работы и приезжать в офисы.

По словам представителя Twitter, помимо закрытия штаб-квартиры и офисов, компания «приостанавливает открытие офисов».

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.