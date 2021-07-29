Ильхам Алиев выделил средства на капремонт Национального центра гематологии и трансфузиологии

29 июля, 15:47
39

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с проведением работ по капитальному ремонту и реконструкции в Национальном центре гематологии и трансфузиологии.

Согласно документу, в целях оказания пациентам с талассемией и гемофилией медицинских услуг на уровне современных требований для проведения работ по капитальному ремонту и реконструкции в Национальном центре гематологии и трансфузиологии из предусмотренного в Государственном бюджете на 2021 год Резервного фонда президента Азербайджана министерству здравоохранения выделяется 600 тысяч манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

﻿

Дельта-штамм вынудила Twitter закрыть штаб-квартиру

29 июля, 18:00
45


Американская компания Twitter закрывает на время штаб-квартиру в Сан-Франциско и офисы в Нью-Йорке из-за распространения штамма коронавируса «дельта», сообщает издание Forbes со ссылкой на представителя социальной сети.

Как сообщает журнал, две недели назад Twitter разрешил своим сотрудникам выходить из режима дистанционной работы и приезжать в офисы.

По словам представителя Twitter, помимо закрытия штаб-квартиры и офисов, компания «приостанавливает открытие офисов».

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.