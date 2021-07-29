ЕБРР выделит 10 млн. евро на сбор мусора в Гяндже

29 июля, 15:03
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует осенью утвердить кредит в размере 10 млн евро для производственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство города Гянджа», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

«Банк поддержит модернизацию инфраструктуры сбора твердых бытовых отходов (сбор мусора, уборку улиц) в городе Гянджа, а также повышение операционной и финансовой эффективности объединения. Утверждение кредита на эти цели планируется 14 сентября 2021 года», — подчеркнули в банке.

По оценкам ЕБРР, проект позволит улучшить услуги по сбору мусора в городе Гянджа с точки зрения охвата услуг и соблюдения стандартов охраны окружающей среды, здоровья и безопасности.

Общая стоимость проекта оценивается в 10 млн евро.

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Дельта-штамм вынудила Twitter закрыть штаб-квартиру

29 июля, 18:00
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Американская компания Twitter закрывает на время штаб-квартиру в Сан-Франциско и офисы в Нью-Йорке из-за распространения штамма коронавируса «дельта», сообщает издание Forbes со ссылкой на представителя социальной сети.

Как сообщает журнал, две недели назад Twitter разрешил своим сотрудникам выходить из режима дистанционной работы и приезжать в офисы.

По словам представителя Twitter, помимо закрытия штаб-квартиры и офисов, компания «приостанавливает открытие офисов».

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.