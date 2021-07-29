ЕБРР выделит 10 млн. евро на сбор мусора в Гяндже

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует осенью утвердить кредит в размере 10 млн евро для производственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство города Гянджа», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

«Банк поддержит модернизацию инфраструктуры сбора твердых бытовых отходов (сбор мусора, уборку улиц) в городе Гянджа, а также повышение операционной и финансовой эффективности объединения. Утверждение кредита на эти цели планируется 14 сентября 2021 года», — подчеркнули в банке.

По оценкам ЕБРР, проект позволит улучшить услуги по сбору мусора в городе Гянджа с точки зрения охвата услуг и соблюдения стандартов охраны окружающей среды, здоровья и безопасности.

Общая стоимость проекта оценивается в 10 млн евро.