В Азербайджане развивают туристические маршруты в Красную Слободу

Государственное агентство по туризму (ГАТ) Азербайджана разработало туристический маршрут «Еврейское наследие в Азербайджане», заявил глава ведомства Фуад Нагиев.

В четверг в Тель-Авиве открылось представительство Азербайджана по туризму.

Нагиев на открытии представительства заявил, что для сохранения исторического еврейского наследия в Азербайджане и развития туристического потенциала Государственным агентством по туризму проводится ряд работ. «В частности, Агентством подготовлен туристический маршрут «Еврейское наследие в Азербайджане», а также, совместно с посольством Израиля в Азербайджане, реализованы шаги по развитию и совершенствованию туристических маршрутов в поселке Красная Слобода на северо-востоке страны, в котором компактно проживают горские евреи», — подчеркивает Минэкономики Азербайджана.

В рамках мероприятия также состоялась презентация экономического и туристического потенциала Азербайджана.