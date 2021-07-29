В Хатаинском районе Баку отремонтирован ряд дорог и проезжая часть некоторых улиц, сообщили в Государственном агентстве автодорог Азербайджана.

Госагентство продолжает проводить в Хатаинском районе ремонтно-строительные работы на дорогах общей протяженностью 14,2 километра.

Работы, в частности, охватили проезжую часть улиц Насреддина Туси и Алиаги Шихлинского.

В этом году ремонтные работы были также проведены на проезжей части улиц Кязимаги Керимова (2,1 км), Аббаса Фатуллаева (2,8 км), а также на улице Заводской (0,7 км).

В 2019-2020 годах госагентство провело ремонтно-строительные работы на улицах и дорогах Хатаинского района общей протяженностью 41,5 километра.