Минобороны Азербайджана и Нацгвардия Оклахомы обсудили совместные проекты

29 июля, 13:46
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Начальник Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны генерал-майор Гусейн Махмудов встретился с делегацией во главе с командующим Национальной гвардией штата Оклахома Соединенных Штатов Америки генерал-майором Майклом Томпсоном.

Как сообщает Минобороны, на встрече были определены новые векторы двустороннего сотрудничества между азербайджанской армией и Национальной гвардией штата Оклахома в рамках программы “Партнерство со штатом”, заключенной между азербайджанской республикой и Соединенными Штатами Америки, обсуждены совместные проекты.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития взаимных связей между азербайджанской армией и Национальной гвардией штата Оклахома.

Затем был организован визит делегации в Н-скую воинскую часть. Гости осмотрели стенд, посвященный светлой памяти шехидов 44-дневной Отечественной войны. Генерал-майор М.Томпсон оставил запись в Книге почетных посетителей и гостей.

После представления брифинга в конференц-зале воинской части, делегация ознакомилась с деятельностью подразделений Н-ской воинской части, заявленных в Объединение Совместных Сил Концепции Оперативных Возможностей (КОВ) НАТО, и созданными для них социально-бытовыми условиями.

В заключение стороны обменялись подарками, была сделана фотография на память.

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В Азербайджане развивают туристические маршруты в Красную Слободу

29 июля, 14:30
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Государственное агентство по туризму (ГАТ) Азербайджана разработало туристический маршрут «Еврейское наследие в Азербайджане», заявил глава ведомства Фуад Нагиев.

В четверг в Тель-Авиве открылось представительство Азербайджана по туризму.

Нагиев на открытии представительства заявил, что для сохранения исторического еврейского наследия в Азербайджане и развития туристического потенциала Государственным агентством по туризму проводится ряд работ. «В частности, Агентством подготовлен туристический маршрут «Еврейское наследие в Азербайджане», а также, совместно с посольством Израиля в Азербайджане, реализованы шаги по развитию и совершенствованию туристических маршрутов в поселке Красная Слобода на северо-востоке страны, в котором компактно проживают горские евреи», — подчеркивает Минэкономики Азербайджана.

В рамках мероприятия также состоялась презентация экономического и туристического потенциала Азербайджана.