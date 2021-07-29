Кладбище Имарет и мавзолеи в Агдаме будут восстановлены

29 июля, 14:00
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«У нас есть подробная информация, статьи о кладбище Имарет, мавзолеях Панахали, Ибрагимхалил хана, Хуршудбану Натаван в Агдаме. В период оккупации армяне разрушили эти памятники», — сообщил журналистам заведующий отделом Института археологии и этнографии НАНА, доктор исторических наук, профессор Ариф Мамедов, передает АПА.

А.Мамедов отметил, что в ближайшее время будут проведены реставрационные работы с сохранением первоначального облика памятников.

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В Азербайджане развивают туристические маршруты в Красную Слободу

29 июля, 14:30
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Государственное агентство по туризму (ГАТ) Азербайджана разработало туристический маршрут «Еврейское наследие в Азербайджане», заявил глава ведомства Фуад Нагиев.

В четверг в Тель-Авиве открылось представительство Азербайджана по туризму.

Нагиев на открытии представительства заявил, что для сохранения исторического еврейского наследия в Азербайджане и развития туристического потенциала Государственным агентством по туризму проводится ряд работ. «В частности, Агентством подготовлен туристический маршрут «Еврейское наследие в Азербайджане», а также, совместно с посольством Израиля в Азербайджане, реализованы шаги по развитию и совершенствованию туристических маршрутов в поселке Красная Слобода на северо-востоке страны, в котором компактно проживают горские евреи», — подчеркивает Минэкономики Азербайджана.

В рамках мероприятия также состоялась презентация экономического и туристического потенциала Азербайджана.