Кладбище Имарет и мавзолеи в Агдаме будут восстановлены

«У нас есть подробная информация, статьи о кладбище Имарет, мавзолеях Панахали, Ибрагимхалил хана, Хуршудбану Натаван в Агдаме. В период оккупации армяне разрушили эти памятники», — сообщил журналистам заведующий отделом Института археологии и этнографии НАНА, доктор исторических наук, профессор Ариф Мамедов, передает АПА.

А.Мамедов отметил, что в ближайшее время будут проведены реставрационные работы с сохранением первоначального облика памятников.