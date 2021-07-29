Каждый член армянской террористической группировки приговорен к 6 годам тюрьмы

29 июля, 13:06
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Завершился судебный процесс по делу группы членов армянского террористического вооруженного формирования – Астаняна Егиша Оганесовича, Арамяна Карена Арменовича, Авакяна Тиграна Маниковича, Геворкяна Григора Геворковича, Манукяна Овсепа Робертовича, Мартиросяна Геворга Самуэловича, Геворкяна Роберта Овиковича, Аветисяна Вагаршака Ашотовича, Акопяна Володи Гагиговича, Сукиасяна Андраника Сраповича, Манукяна Андраника Тиграновича, Сагатеряна Григора Сейрановича и Гирагусяна Эдуарда Арменовича.

На заседании суда, которое состоялось в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фаига Ганиева, адвокаты выступили с защитной речью, обвиняемые выступили с последним словом, сообщает АПА.

Согласно приговору, каждый из обвиняемых приговорен к 6 годам лишения свободы с выдворением за пределы Азербайджана после отбытия наказания.

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Найдена мать брошенного на улице в Агджабадинском районе новорожденного

29 июля, 14:45
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Найдена мать брошенного на улице в Агджабадинском районе новорожденного.

Как сообщили в Генпрокуратуре, 22 июля перед Аллеей шехидов в поселке Хиндарх Агджабадинского района был найден новорожденный ребенок в целлофановом пакете.

Установлена ​​мать ребенка — это жительница Бардинского района. С ней проведены профилактические беседы, мать с новорожденным ребенком размещена ​​в Бардинскую центральную больницу.

В то же время Управление производства неуголовного преследования Генеральной прокуратуры обратилось в Комиссию по опеке и попечительству при исполнительной власти Бардинского района с целью наблюдения за матерью и ребенком, выяснения ситуации социальной опасности и определения наличия оснований для ограничения женщины в родительских правах.