Каждый член армянской террористической группировки приговорен к 6 годам тюрьмы

Завершился судебный процесс по делу группы членов армянского террористического вооруженного формирования – Астаняна Егиша Оганесовича, Арамяна Карена Арменовича, Авакяна Тиграна Маниковича, Геворкяна Григора Геворковича, Манукяна Овсепа Робертовича, Мартиросяна Геворга Самуэловича, Геворкяна Роберта Овиковича, Аветисяна Вагаршака Ашотовича, Акопяна Володи Гагиговича, Сукиасяна Андраника Сраповича, Манукяна Андраника Тиграновича, Сагатеряна Григора Сейрановича и Гирагусяна Эдуарда Арменовича.
На заседании суда, которое состоялось в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фаига Ганиева, адвокаты выступили с защитной речью, обвиняемые выступили с последним словом, сообщает АПА.
Согласно приговору, каждый из обвиняемых приговорен к 6 годам лишения свободы с выдворением за пределы Азербайджана после отбытия наказания.