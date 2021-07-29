Посол: Впервые в Израиле будет развеваться азербайджанский флаг

«Этот день настал. Сегодня исторический день, поскольку открывается торговое представительство Азербайджана в Израиле».

Об этом написал на своей странице в Twitter посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик по случаю открытия торгового представительства нашей страны в Тель-Авиве.

«Несмотря на то, что отношения между двумя странами были установлены 30 лет назад, у Азербайджана не было никакого представительства в Израиле. Сегодня в Тель-Авиве открылось торговое представительство Азербайджана, и впервые в Израиле будет развеваться азербайджанский флаг. Это создаст возможность для укрепления двусторонних и многосторонних связей. Считаю, что это является еще одним шагом к открытию посольства Азербайджана в Израиле», — добавил Дик.

Он также подчеркнул, что в следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем: «Мы вместе отметим это событие и в Азербайджане, и в Израиле», — отметил посол.