Посол: Впервые в Израиле будет развеваться азербайджанский флаг

29 июля, 12:56
51

«Этот день настал. Сегодня исторический день, поскольку открывается торговое представительство Азербайджана в Израиле».

Об этом написал на своей странице в Twitter посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик по случаю открытия торгового представительства нашей страны в Тель-Авиве.

«Несмотря на то, что отношения между двумя странами были установлены 30 лет назад, у Азербайджана не было никакого представительства в Израиле. Сегодня в Тель-Авиве открылось торговое представительство Азербайджана, и впервые в Израиле будет развеваться азербайджанский флаг. Это создаст возможность для укрепления двусторонних и многосторонних связей. Считаю, что это является еще одним шагом к открытию посольства Азербайджана в Израиле», — добавил Дик.

Он также подчеркнул, что в следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем: «Мы вместе отметим это событие и в Азербайджане, и в Израиле», — отметил посол.

﻿

Найдена мать брошенного на улице в Агджабадинском районе новорожденного

29 июля, 14:45
38

Найдена мать брошенного на улице в Агджабадинском районе новорожденного.

Как сообщили в Генпрокуратуре, 22 июля перед Аллеей шехидов в поселке Хиндарх Агджабадинского района был найден новорожденный ребенок в целлофановом пакете.

Установлена ​​мать ребенка — это жительница Бардинского района. С ней проведены профилактические беседы, мать с новорожденным ребенком размещена ​​в Бардинскую центральную больницу.

В то же время Управление производства неуголовного преследования Генеральной прокуратуры обратилось в Комиссию по опеке и попечительству при исполнительной власти Бардинского района с целью наблюдения за матерью и ребенком, выяснения ситуации социальной опасности и определения наличия оснований для ограничения женщины в родительских правах.