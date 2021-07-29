Шахрияр Мамедъяров сразится с Левоном Ароняном

29 июля, 13:24
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Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров вновь встретится за доской с армянским шахматистом Левоном Ароняном, сообщает Sputnik Азербайджан.

Шахматисты сыграют друг с другом в рамках очередного турнира из онлайн-серии по рапиду Champions Chess Tour, организованного по инициативе действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Предстоящий турнир носит название Chessable Masters, имеет призовой фонд в сто тысяч долларов (170 тысяч манатов) и стартует 31 июля.

Последний раз азербайджанский и армянский шахматисты играли в рамках очного турнира по классическим шахматам – первого соревнования из серии Grand Chess Tour в Загребе (Хорватия), в котором Мамедъяров не только обыграл Ароняна, но и стал победителем турнира.

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Найдена мать брошенного на улице в Агджабадинском районе новорожденного

29 июля, 14:45
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Найдена мать брошенного на улице в Агджабадинском районе новорожденного.

Как сообщили в Генпрокуратуре, 22 июля перед Аллеей шехидов в поселке Хиндарх Агджабадинского района был найден новорожденный ребенок в целлофановом пакете.

Установлена ​​мать ребенка — это жительница Бардинского района. С ней проведены профилактические беседы, мать с новорожденным ребенком размещена ​​в Бардинскую центральную больницу.

В то же время Управление производства неуголовного преследования Генеральной прокуратуры обратилось в Комиссию по опеке и попечительству при исполнительной власти Бардинского района с целью наблюдения за матерью и ребенком, выяснения ситуации социальной опасности и определения наличия оснований для ограничения женщины в родительских правах.