Шахрияр Мамедъяров сразится с Левоном Ароняном

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров вновь встретится за доской с армянским шахматистом Левоном Ароняном, сообщает Sputnik Азербайджан.

Шахматисты сыграют друг с другом в рамках очередного турнира из онлайн-серии по рапиду Champions Chess Tour, организованного по инициативе действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Предстоящий турнир носит название Chessable Masters, имеет призовой фонд в сто тысяч долларов (170 тысяч манатов) и стартует 31 июля.

Последний раз азербайджанский и армянский шахматисты играли в рамках очного турнира по классическим шахматам – первого соревнования из серии Grand Chess Tour в Загребе (Хорватия), в котором Мамедъяров не только обыграл Ароняна, но и стал победителем турнира.