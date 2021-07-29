В Азербайджане у 561 заключенного был выявлен ковид во время пандемии

29 июля, 13:09
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Руководствуясь требованиями особого карантинного режима, введенного в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции, пенитенциарные учреждения функционировали в усиленном режиме.

Об этом на оперативном совещании в Главном управлении Пенитенциарной службы по итогам деятельности за первое полугодие 2021 года, прошедшем в формате видеоконференции, заявил заместитель начальника Пенитенциарной службы, генерал-майор юстиции Огтай Мамедов.

О.Мамедов отметил, что во всех учреждениях были предприняты профилактические меры: «В результате принятых мер в период пандемии среди заключенных был выявлен всего 561 случай заражения. Это составило 1,4% от числа лиц, содержавшихся в учреждениях за этот же период. Опыт Пенитенциарной службы в этой области был высоко оценен посетившими нашу страну представителями Европейского комитета по предупреждению пыток, сотрудниками Бакинского офиса Международного комитета красного креста, а также другими международными организациями».

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Найдена мать брошенного на улице в Агджабадинском районе новорожденного

29 июля, 14:45
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Найдена мать брошенного на улице в Агджабадинском районе новорожденного.

Как сообщили в Генпрокуратуре, 22 июля перед Аллеей шехидов в поселке Хиндарх Агджабадинского района был найден новорожденный ребенок в целлофановом пакете.

Установлена ​​мать ребенка — это жительница Бардинского района. С ней проведены профилактические беседы, мать с новорожденным ребенком размещена ​​в Бардинскую центральную больницу.

В то же время Управление производства неуголовного преследования Генеральной прокуратуры обратилось в Комиссию по опеке и попечительству при исполнительной власти Бардинского района с целью наблюдения за матерью и ребенком, выяснения ситуации социальной опасности и определения наличия оснований для ограничения женщины в родительских правах.