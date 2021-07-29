Начальник отдела содержания, обучения и оценки общего образования Министерства образования Вафа Ягублу прокомментировала жалобы учителей на то, что на экзамене по приему на работу для них было отведено меньше одного часа, чтобы ответить на 90 вопросов.

Вафа Ягублу сказала, скорость чтения у нас достаточно низкая, нужно время, чтобы читать и понимать текст. «Поэтому звучат утверждения о том, что для этого нужно больше времени. Однако есть принятые во всем мире стандарты,и мы должны уметь быстро выполнять работу».

Заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарет Валехов сообщил, что всего на экзаменах по приему учителей было выявлено несоответствие в 5 вопросах. По этой причине 6000 кандидатам были добавлены баллы, пишет АПА.