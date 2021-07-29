В Азербайджане установится умеренная погода

С полудня 29-го и 30 июля на территории Азербайджана установится умеренная погода, ожидается повышение температуры воздуха, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В сообщении была так же отмечено, что с вечера 27-го и до утра 29 июля в Азербайджане местами шли грозовые дожди, ливни. В результате вырос уровень воды в реках Балакен-Шекинской зоны — Эйричае, Шинчае, Кюрмюкчае, Балакенчае, Габырры-Кесемене.

Местами дул порывистый северо-западный ветер.

Больше всего осадков выпало в населенном пункте Лаза (Гусар) – 65 мм (218 процентов месячной нормы), а меньше всего — в Баку — до 11 мм.

В Галакенде выпал град диаметром 22 мм.

Порывистый северо-западный ветер (35 м/с) наблюдался в Баку и Маштаге. Высота волн на Каспии составила шесть метров.