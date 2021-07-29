В Евлахе задержан наркоторговец

29 июля, 12:08
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Сотрудники Евлахского районного отдела полиции провели очередную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании поступившей информации, был задержан житель города Азер Ахмедов, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

При осмотре его квартиры, расположенной на территории города, были обнаружены и изъяты приобретенные с целью сбыта около 24 гр метамфетамина, 66 таблеток трамадола и 14 таблеток прегабалина.

По факту в Евлахском РОП ведется расследование, сообщвет пресс-служба МВД.

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Кремль: Россия поддерживает контакты с Баку и Анкарой с целью сохранения стабильности в регионе

29 июля, 14:21
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Развитие двусторонних отношений Азербайджана и Турции не должно сказываться на атмосфере стабильности в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Азербайджан и Турция развивают двусторонние связи. Это их суверенное дело. Важно, чтобы это не шло в ущерб атмосфере стабильности и предсказуемости в регионе. На этот счёт у нас регулярные контакты и с турецкими партерами, и с азербайджанскими», — сказал Песков журналистам в четверг.

Пескова попросили прокомментировать планы по созданию так называемой «тюркской армии» Турции и Азербайджана, а также задали вопрос, беспокоит ли эта идея Кремль.

«Нам неизвестны какие-то высказывания исполнительной власти — президентов Турции, Азербайджана — на этот счет», — сказал Песков.