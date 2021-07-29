Прокурор потребовал наказания для членов армянской вооруженной группы

Продолжается судебный процесс по делу группы членов армянского террористического вооруженного формирования – Астаняна Егиша Оганесовича, Арамяна Карена Арменовича, Авакяна Тиграна Маниковича, Геворкяна Григора Геворковича, Манукяна Овсепа Робертовича, Мартиросяна Геворга Самуэловича, Геворкяна Роберта Овиковича, Аветисяна Вагаршака Ашотовича, Акопяна Володи Гагиговича, Сукиасяна Андраника Сраповича, Манукяна Андраника Тиграновича, Сагатеряна Григора Сейрановича и Гирагусяна Эдуарда Арменовича.

На заседании суда, которое проходит в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фаига Ганиева, были изучены документы по делу.

Судебное следствие завершено.

В своем выступлении прокурор попросил исключить из обвинения статьи 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 279.2 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, нападение в составе этих формирований или групп на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц).

Гособвинитель запросил наказать обвиняемых по статьям 318.2 (Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 228.3 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Прокурор запросил для обвиняемых 7 лет лишения свободы с выдворением за пределы Азербайджана после отбытия наказания.

Процесс продолжается. В настоящее время адвокаты выступают с защитной речью, пишет АПА.