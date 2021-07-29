МВД: За минувшие сутки за нарушение карантинных правил на свадьбах были арестованы 2 человека

28 июля представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 294 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили в МВД, мониторинг охватил мероприятия, проводимые в 213 домах торжеств, 81 частном участке.

За нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств в результате мониторинга:

— 100 человек оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках;

— 2 человека арестованы в административном порядке по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках;

— Материалы в отношении 4 человек направлены в суд для рассмотрения;

-1977 человек не были допущены на торжество из-за отсутствия паспорта COVID-19.