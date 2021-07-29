США призвали Баку и Ереван к деэскалации и переговорам под эгидой Минской группы ОБСЕ

Соединенные Штаты призывают Азербайджан и Армению предпринять незамедлительные шаги по деэскалации ситуации на границе. Об этом говорится в распространенном в среду вечером заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, передает ТАСС.

«США осуждают недавнюю эскалацию насилия вдоль международной границы между Арменией и Азербайджаном. Мы призываем Армению и Азербайджан выполнять свои обязательства по прекращению огня, предприняв незамедлительные шаги по деэскалации ситуации», — сказал представитель администрации США.

По его словам, сохраняющаяся напряженность на границе подчеркивает, что только «всеобъемлющее решение, которое будет касаться всех остающихся вопросов, может нормализовать отношения между двумя странами и позволит жителям региона мирно жить вместе».

Кроме того, в Госдепартаменте США призвали Баку и Ереван как можно скорее вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция).

«США призывают Армению и Азербайджан как можно скорее вернуться к предметным обсуждениям под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения долгосрочного политического урегулирования конфликта», — отмечается в тексте.