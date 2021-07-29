США призвали Баку и Ереван к деэскалации и переговорам под эгидой Минской группы ОБСЕ

29 июля, 09:19
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Соединенные Штаты призывают Азербайджан и Армению предпринять незамедлительные шаги по деэскалации ситуации на границе. Об этом говорится в распространенном в среду вечером заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, передает ТАСС.

«США осуждают недавнюю эскалацию насилия вдоль международной границы между Арменией и Азербайджаном. Мы призываем Армению и Азербайджан выполнять свои обязательства по прекращению огня, предприняв незамедлительные шаги по деэскалации ситуации», — сказал представитель администрации США.

По его словам, сохраняющаяся напряженность на границе подчеркивает, что только «всеобъемлющее решение, которое будет касаться всех остающихся вопросов, может нормализовать отношения между двумя странами и позволит жителям региона мирно жить вместе».

Кроме того, в Госдепартаменте США призвали Баку и Ереван как можно скорее вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция).

«США призывают Армению и Азербайджан как можно скорее вернуться к предметным обсуждениям под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения долгосрочного политического урегулирования конфликта», — отмечается в тексте.

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Отец канадской каноистки сменил пол и будет работать судьей Олимпиаде-2020

29 июля, 11:00
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Каноистка из Канады Хейли Дэниэлс сообщила, что ее отец сменил пол и будет судить Олимпийские игры — 2020 в Токио. Ранее он обслуживал Игры в Рио-де-Жанейро.

«Это история, которая прославляет гендерное равенство, равноправие полов. Мой отец Дункан был международным судьей на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро, и он был утвержден на эту роль в Токио. Сюрприз, теперь он — женщина!» — цитирует спортсменку La gazzetta dello sport.

Также смену пола прокомментировал сам отец Дэниэлс.

«Моя цель всегда заключалась в том, чтобы меня воспринимали как женщину. Теперь это так, и я благодарю свою дочь Хейли, которая на протяжении всей своей карьеры как спортсмен, всегда боролась за гендерное равенство и права таких людей, как я. Да, я новатор. Мой рост 1,80, У меня огромные руки, и раньше я играл в футбол, но теперь, с переходом, я потерял много мышечной массы», — сказал отец спортсменки.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.