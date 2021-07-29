В Баку в многоэтажном здании произошел пожар

На горячую линию МЧС «112» поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме по улице Ибрагим-паши Дадашева в Наримановском районе Баку.
На место происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС, передает АПА.
Во время пожара, произошедшего в 9-этажном здании сгорела расположенная в мансарде двухэтажная квартира площадью 110 кв. м и кровля.
В связи с пожаром был объявлен вызов второй степени.
На место происшествия были привлечены 12 пожарных машин МЧС, которые потушили пожар.