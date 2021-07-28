Порция самой дорогой картошки фри стоит $200

В США приготовили самую дорогую в мире картошку фри, порция которой стоит 200 долларов. Об этом сообщила ТСН.

Отмечается, что «кулинарный шедевр» приготовили в одном из элитных ресторанов Нью-Йорка Serendipity. Его рекордная цена уже попала в книгу рекордов Гиннеса.

Процесс приготовления состоял из трех этапов. Сначала шеф-повар бланшировал картофель в шампанском премиум класса и специальном уксусе, после чего его дважды жарили в гусином жире при различных температурах, чтобы достичь идеальной хрустящей корочки.

Перед подачей блюдо полили трюфельным маслом, посыпали сыром, съедобным золотом, а также подали специальный соус.

