ООН обеспокоена эскалацией напряженности между Азербайджаном и Арменией

Растущая напряженность на границе Армении и Азербайджана вызывает обеспокоенность ООН.
Об этом заявил в среду на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, комментируя сообщения о столкновениях в ночь на среду.
«Мы с растущей обеспокоенностью следим за сообщениями о напряженной обстановке на границе Армении и Азербайджана, включая последний инцидент, информация о котором поступила сегодня. Хотя ООН не может проверить эти сообщения, мы призываем обе стороны проявлять сдержанность, отказаться от любых действий, которые могут привести к эскалации, и разрешить имеющиеся вопросы путем диалога», — сказал Хак (цитата по ТАСС).