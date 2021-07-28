Тысячи осужденных в Азербайджане носят электронные браслеты

В целях расширения применения электронных средств контроля при исполнении альтернативного наказания, не связанного с лишением свободы, в этом году электронный браслет применен к 2900 лицам, осужденным к такому наказанию, в том числе к ограничению свободы.

Об этом на совещании в Министерстве юстиции, посвященном работе Службы пробации в первом полугодии и предстоящим задачам, заявил начальник Службы Акшин Зиядов.

По его словам, браслеты были сняты у 1070 осужденных из-за истечения срока наказания и других законных оснований. В настоящее время около 4000 осужденных носят электронные браслеты, и над ними осуществляется постоянный пробационный контроль.

Кроме того, на пробационный учет поставлено около 380 человек, которые решением суда были привлечены к общественным работам в качестве наказания и административного взыскания. С привлечением этих лиц к работам по благоустройству и уборке улиц, парков и площадей, дорог, перевозке бытовых отходов, ремонтным и строительным работам, а также оказанию помощи сельскохозяйственным предприятиям, было обеспечено выполнение более 76 тысяч часов общественных работ.