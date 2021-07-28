Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Это вроде бы «шахматное» выражение — «перевернуть доску» — политики используют сегодня куда чаще, чем собственно шахматисты. Этот вид спорта интеллектуальный и интеллигентный, и хлопнуть соперника шахматной доской по макушке, если расклад на этой самой доске не обещает ничего хорошего — это в лучшем случае техническое поражение и дисквалификация. Иное дело —политика, где попытки перекроить невыгодный расклад силовым путём вполне могут показаться удачной идеей.

Драматичные новости, приходящие сегодня с государственной границы Азербайджана и Армении, не позволяют исключать, что в Ереване как раз и решили «перевернуть доску».

В самом деле, трехстороннее заявление от 10 ноября начертило «дорожную карту» к долгосрочному и прочному миру, но вот условия этого мира Армении явно не нравятся. Это касается и Зангезурского коридора, который вызывает у Еревана нескрываемую истерику, и процесса делимитации границ, вокруг которого здесь не на шутку «искрит», поскольку этот процесс тоже сопровождается для Армении территориальными потерями…

Более того, в Ереване начинают понимать и другое: все нынешние попытки «переиграть» и «переписать» трёхстороннее заявление от 10 ноября не приводят к ожидаемому результату. В частности, огромную информацию к размышлению здесь даёт новость, как бы не имеющая прямого отношения к приграничным инцидентам. Как несколько дней назад сообщила пресс-служба AZAL, над небом Карабаха после продолжительного затишья вновь передаются радиопозывные сигналы национальных навигационных систем. Теперь все воздушные суда, пролетающие над освобожденными территориями, могут получать позывные сигналы от наземной навигационной системы VOR/DME, установленной в Международном аэропорту в Физули. То есть, если кто не понял, Физулинский аэропорт еще не принимает самолёты, но он уже включён в международную систему аэронавигации.

Для Армении это очень плохая новость. Местная дипломатия прилагает прямо-таки титанические усилия, чтобы вернуть в повестку дня статус Карабаха. Строго говоря, президент Азербайджана Ильхам Алиев четко объяснил, куда статус делся, где находится и что с этим статусом теперь происходит. Но в Армении явно рассчитывали переломить ситуацию. И вот теперь получили такой «воздушный сюрприз». Суверенитет Азербайджана над Карабахом не просто декларируется на бумаге — он уже «работает», причем работает в международном измерении — в лице Европейской организации по безопасности воздушной навигации (EUROCONTROL) и ИКАО. А значит, все попытки вбросить на стол переговоров тему «статуса Карабаха» потерпели крах: в Армении могут, пардон, надрывать голосовые связки и требовать возобновить обсуждение статуса, но вопрос закрыт. Теперь и с «воздуха». Плюс ко всему здесь хорошо помнят, как старательно пытались включить в работу Ходжалинский аэропорт. По ту сторону линии фронта регулярно объявляли, что его «завершают», «тестируют», «вводят в эксплутацию», но, кроме ворон и скворцов, в этом аэропорту ничего не летало. И самое обидное, его не удалось включить в международную аэронавигационную систему. И если теперь в эту систему как по маслу менее чем через год после освобождения включается аэропорт Физули,.. армянским стратегам есть от чего истерить. Наконец, срывать силовым путём невыгодные внешнеполитические процессы — это для Армении шаг вполне традиционный.

Только вот в чем дело. Да, до 44-дневной войны и даже до разгрома под Лелетепе весной 2016 года в Ереване могли верить, будто бы «армянская армия — самая сильная в регионе», и Армения может позволить себе разговаривать с Азербайджаном по принципу «или делаете, как мы хотим, или мы еще что-нибудь захватим». Но теперь в Армении уже как бы должны отдавать себе отчёт, чем закончились для неё попытки «силовой модерации» на практике.

Наконец, есть здесь и еще одна составляющая. Более чем четверть века безрезультатных переговоров были еще и временем дипломатического торга, когда у Армении были, в общем-то, шансы выторговать что-то в вопросе статуса Карабаха в обмен на вывод войск из оккупированных азербайджанских районов. Строго говоря, как теперь признаёт Жирайр Либаридян, о независимости речь не шла даже в самых розовых снах, но вот широкая автономия вполне могла стать реальностью. Но…выводить войска Еревану не хотелось, соглашаться на меньшее, чем отторжение Карабаха от Азербайджана, не хотелось тоже. И в результате такой «мудрой и дальновидной дипломатии» шанс договориться Армения бездарно упустила. С захваченных азербайджанских земель ее просто вышибли «Железным кулаком» и уж без шансов на торг по статусу. «Силовая модерация» закончилась тем, что конфликт был решён военным путём, а вопрос статуса оказался там, где он пребывает сегодня.

Теперь на повестке дня вопрос Зангезурского коридора и признания границ. У Армении опять были шансы встроиться в дипломатический торг и выторговать для себя какие-то преференции. Но Еревану опять не хочется открывать коридор и признавать границы.

И… откуда Армению вышибут на этот раз?

Нурани, обозреватель