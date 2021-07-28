В Баку начался судебный процесс над директором и сотрудниками «Ени Клиника»

28 июля, 17:08
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Сегодня начался судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего директора «Ени Клиника» Парвиза Аббасова, сотрудников клиники Галиба Наджафова, Вусали Алиевой, Аваза Гусейнова и Самира Мирзоева.

На заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством Афгана Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Адвокат П.Аббасова выступил с ходатайством об отмене меры пресечения в виде ареста и замены ее на домашний арест.
Другой адвокат обвиняемого попросил исключить из списка доказательств некоторые документы.

Парвиз Аббасов просил удовлетворить ходатайства: «Я 4 месяца не вижу членов семьи, прошу создать условия для свидания».

Ходатайства не были удовлетворены. Мера пресечения в виде полицейского надзора в отношении Галиба Наджафова, Аваза Гусейнова и Самира Мирзоева была изменена на арест, и они были арестованы в зале суда. Мера пресечения в виде полицейского надзора в отношении В.Алиевой осталась в силе.

Следующее судебное заседание назначено на 10 августа.

Отметим, в ходе оперативно-следственных мероприятий были выявлены основания для подозрения в том, что П.Аббасов при посредничестве Галиба Наджафова, Вусали Алиевой, Аваза Гусейнова и Самира Мирзоева брал взятки в размере 3000-4500 манатов в обмен на стационарное лечение в возглавляемом им учреждении ковидных больных, впоследствии эта сумма делилась между ним и посредниками.

Парвизу Аббасову и другим были предъявлены обвинения по статьям 311.3.2 (получение взятки повторно) и 32.5, 311.3.2 (содействие в получении повторной взятки) Уголовного кодекса.

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Россельхознадзор предупредил Азербайджан о возможном запрете поставок картофеля

28 июля, 17:30
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Россельхознадзор может запретить поставки картофеля из Азербайджана, если не будет усилен контроль за отправляемой в РФ продукцией, сообщает российская служба по итогам видеопереговоров с представителями агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

На них Россельхознадзор сообщил о выявлении картофеля, зараженного карантинным для стран-членов ЕАЭС объектом — бурой бактериальной гнилью. Служба попросила азербайджанских коллег провести расследование для выяснения причин нарушения, а также усилить контроль за отправляемой в РФ продукцией.

«Российская сторона предупредила, что в случае новых обнаружений карантинного объекта будет вынуждена ввести временные ограничения на поставки картофеля из Азербайджана», — говорится в сообщении.

Кроме того, Россельхознадзор проинформировал, что в случае выявления в томатах, ввозимых в РФ, карантинных организмов, в частности, вируса коричневой морщинистости плодов томата, будет вводить запрет на поставки с предприятий, отправляющих зараженные грузы.

Как сообщалось, в настоящее время право на экспорт томатов в РФ имеют 152 азербайджанских предприятия.