В Баку начался судебный процесс над директором и сотрудниками «Ени Клиника»

Сегодня начался судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего директора «Ени Клиника» Парвиза Аббасова, сотрудников клиники Галиба Наджафова, Вусали Алиевой, Аваза Гусейнова и Самира Мирзоева.

На заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством Афгана Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Адвокат П.Аббасова выступил с ходатайством об отмене меры пресечения в виде ареста и замены ее на домашний арест.

Другой адвокат обвиняемого попросил исключить из списка доказательств некоторые документы.

Парвиз Аббасов просил удовлетворить ходатайства: «Я 4 месяца не вижу членов семьи, прошу создать условия для свидания».

Ходатайства не были удовлетворены. Мера пресечения в виде полицейского надзора в отношении Галиба Наджафова, Аваза Гусейнова и Самира Мирзоева была изменена на арест, и они были арестованы в зале суда. Мера пресечения в виде полицейского надзора в отношении В.Алиевой осталась в силе.

Следующее судебное заседание назначено на 10 августа.

Отметим, в ходе оперативно-следственных мероприятий были выявлены основания для подозрения в том, что П.Аббасов при посредничестве Галиба Наджафова, Вусали Алиевой, Аваза Гусейнова и Самира Мирзоева брал взятки в размере 3000-4500 манатов в обмен на стационарное лечение в возглавляемом им учреждении ковидных больных, впоследствии эта сумма делилась между ним и посредниками.

Парвизу Аббасову и другим были предъявлены обвинения по статьям 311.3.2 (получение взятки повторно) и 32.5, 311.3.2 (содействие в получении повторной взятки) Уголовного кодекса.