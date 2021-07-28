В Баку судят сотрудников МИДа

28 июля, 16:44
43

Начался судебный процесс по уголовному делу бывшего заведующего Управления делами МИД Фархада Моллазаде и должностного лица Консульского управления МИД Салима Ализаде.

На процессе, проходящем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Афгана Гаджиева, были уточнены анкетные данные обвиняемых, пишет АПА.

Рассмотрение дела назначено на 11 августа.

Отметим, что обвиняемые были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности. Им предъявлены обвинения по статьям 179.4(присвоение в особо крупном размере), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. В отношении обвиняемых Сабаильским районным судом избрана мера пресечения в виде ареста. Однако через некоторое время суд отпустил их под домашний арест.

﻿

Россельхознадзор предупредил Азербайджан о возможном запрете поставок картофеля

28 июля, 17:30
0

Россельхознадзор может запретить поставки картофеля из Азербайджана, если не будет усилен контроль за отправляемой в РФ продукцией, сообщает российская служба по итогам видеопереговоров с представителями агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

На них Россельхознадзор сообщил о выявлении картофеля, зараженного карантинным для стран-членов ЕАЭС объектом — бурой бактериальной гнилью. Служба попросила азербайджанских коллег провести расследование для выяснения причин нарушения, а также усилить контроль за отправляемой в РФ продукцией.

«Российская сторона предупредила, что в случае новых обнаружений карантинного объекта будет вынуждена ввести временные ограничения на поставки картофеля из Азербайджана», — говорится в сообщении.

Кроме того, Россельхознадзор проинформировал, что в случае выявления в томатах, ввозимых в РФ, карантинных организмов, в частности, вируса коричневой морщинистости плодов томата, будет вводить запрет на поставки с предприятий, отправляющих зараженные грузы.

Как сообщалось, в настоящее время право на экспорт томатов в РФ имеют 152 азербайджанских предприятия.