Реза Дегати поделился фотографиями города Ханкенди

Известный французский фотожурналист иранского происхождения Реза Дегати поделился на своей странице в Facebook кадрами города Ханкенди.
Известный французский фотожурналист иранского происхождения Реза Дегати поделился на своей странице в Facebook кадрами города Ханкенди.
В Азербайджане выявлено еще 750 случаев заражения коронавирусом, 134 человека вылечились, 3 человека скончались, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 341933 факта заражения коронавирусной инфекцией. 332 259 человек вылечились, 5 014 скончались, число активных больных — 4526.
За прошедшие сутки проведено 11058 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 4003650 теста.