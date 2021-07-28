Американский генерал-майор: Победа Азербайджана в Карабахе — лучший показатель боеготовности армии

28 июля, 16:17
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Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 28 июля встретился с делегацией, возглавляемой губернатором американского штата Оклахома Джоном Кевином Ститтом. В ее состав также вошел командующий Национальной гвардией Оклахомы генерал-майор Майкл Томпсон, сообщает пресс-служба Минобороны.

Закир Гасанов затронул тему обстановки на освобожденных территориях, в том числе на армяно-азербайджанской государственной границе, и рассказал о сегодняшнем инциденте, отметив, что ответственность за эскалацию напряженности лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Выразив удовлетворение позитивными результатами двустороннего сотрудничества в различных сферах и текущим состоянием связей между Национальной гвардией штата Оклахома и азербайджанской армией, подчеркнув важность дальнейшего развития этих связей, министр отметил важность дальнейшего развития сотрудничества.

В свою очередь, губернатор Оклахомы выразил признательность за вклад военнослужащих азербайджанской армии в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане и подчеркнул приверженность расширению имеющегося военного сотрудничества.

Отметив, что победа, одержанная в прошлом году, является показателем высокой боеготовности азербайджанской армии, командующий Национальной гвардией штата выразил соболезнования семьям шехидов.

На встрече стороны обменялись мнениями о совместных мероприятиях, проводимых в рамках программы партнерства между азербайджанской армией и Национальной гвардией штата Оклахома.

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Россельхознадзор предупредил Азербайджан о возможном запрете поставок картофеля

28 июля, 17:30
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Россельхознадзор может запретить поставки картофеля из Азербайджана, если не будет усилен контроль за отправляемой в РФ продукцией, сообщает российская служба по итогам видеопереговоров с представителями агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

На них Россельхознадзор сообщил о выявлении картофеля, зараженного карантинным для стран-членов ЕАЭС объектом — бурой бактериальной гнилью. Служба попросила азербайджанских коллег провести расследование для выяснения причин нарушения, а также усилить контроль за отправляемой в РФ продукцией.

«Российская сторона предупредила, что в случае новых обнаружений карантинного объекта будет вынуждена ввести временные ограничения на поставки картофеля из Азербайджана», — говорится в сообщении.

Кроме того, Россельхознадзор проинформировал, что в случае выявления в томатах, ввозимых в РФ, карантинных организмов, в частности, вируса коричневой морщинистости плодов томата, будет вводить запрет на поставки с предприятий, отправляющих зараженные грузы.

Как сообщалось, в настоящее время право на экспорт томатов в РФ имеют 152 азербайджанских предприятия.