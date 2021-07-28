Россельхознадзор предупредил Азербайджан о возможном запрете поставок картофеля



Пограничные инциденты создаются Арменией, в том числе и для того, чтобы не выполнять те обязательства, которые она взяла на себя и подписала в ноябре 2020 и январе 2021 года.

Об этом сказал главный редактор журнала «Национальная оборона», российский военный эксперт Игорь Коротченко, передает Тренд.

«Армения не может сказать: «Мы не будем их выполнять». Все подвергнут Армению обструкции. Тогда они устраивают вооруженную провокацию, обвиняют в этом Азербайджан и на этом основании отказываются и от определения точной линии границ, и от того, чтобы двигаться вперед по выполнению трехстороннего заявления. Это такая тактика, необходимая, чтобы не выполнять те обязательства, которые Армения официально взяла на себя», — сказал Коротченко.

Он отметил, что руководство Азербайджана предлагает Армении подписать мирный договор, который бы установил нормализацию отношений между двумя странами, и была бы взаимно признана территориальная целостность.

По его мнению, это исключительно и важно, чтобы поставить политическую точку в этом давнем, кровавом и тяжелом конфликте.

«Азербайджан нацелен на конструктивное развитие ситуации в регионе, для этого необходим мирный договор с Арменией. Разумеется, мирный договор подразумевает скорейшее проведение и процесса делимитации и демаркации границы. Армения не хочет этого процесса, потому что по-прежнему есть территориальные претензии на ту часть Карабахского региона Азербайджана, где сегодня находятся российские миротворцы. И это — несмотря на итоги второй Карабахской войны, которые оказались фатально неудачными для Армении», — сказал Коротченко.

По словам эксперта, отсутствие мирного процесса подменяется вооруженными провокациями и абсолютно деструктивной деятельностью армянских политических и военных элит.

«Следствием этого является обострение ситуации», — сказал Коротченко.

По его словам, Армения пытается вновь устроить какие-то пограничные столкновения с Азербайджаном, а дальше опять обратиться в ОДКБ и к России за помощью, изображая жертву агрессии, а если не получится, то она планирует втянуть в этот процесс Европейский союз, в частности, Францию.

Эксперт отметил, что отказа от реваншизма, от территориальных претензий к Азербайджану не произошло, и Армения демонстрирует это усилением военной напряженности.

«Обстрелы не могут быть случайностью, это осознанная, целенаправленная политика. Вести полномасштабную войну против Азербайджана Армения сегодня не способна. Поэтому избирается тактика таких мелких вооруженных провокаций, в которых Армения дальше обвиняет Азербайджан. Это может обернуться непредсказуемой эскалацией событий. Опасность провокаций, прежде всего, в интернационализации конфликта, попытке втянуть французов. На территории стран ОДКБ без согласия остальных членов организации не могут быть размещены иностранные базы и иностранные войска», — сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что сейчас региону нужны мир и спокойствие, и эти военные провокации не приведут к желаемому результату.

«Экономика Армении находится в очень плохом состоянии, идет спад, разрушена финансовая система. Для Армении сейчас важно выполнение трехстороннего заявления, особенно, что касается разблокировки транспортных коридоров. Это даст ее экономике нормальное дыхание», — добавил он.