Ильхам Алиев выделил 10 млн. на строительство дорог в Кельбаджаре и Лачине

28 июля, 15:39
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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи со строительством дорожной инфраструктуры на территории Кельбаджарского и Лачинского районов.

Согласно распоряжению, на строительство дорожной инфраструктуры на территории Кельбаджарского и Лачинского районов из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 10 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в установленном порядке, Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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Токсиколог: Большую проблему создает доступность метамфетамина из-за низкой цены

28 июля, 17:45
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«Если у наркозависимого человека нет силы воли, лечение становится неэффективным».

Об этом заявил главный токсиколог города Баку Исмаил Эфендиев, передает «Репорт».

Он отметил, что в настоящее время в стране возросло количество случаев отравлений метамфетамином.

«Вещество попадает в организм через дыхательные пути и потом уже в кровь. После приема метамфетамина в головном мозге резко повышается концентрация дофамина, что впоследствии приводит к осложнениям. Сегодня распространены разновидности метамфетамина в виде прозрачных кристаллов, напоминающих стеклянную крошку. Большую проблему создает доступность вещества из-за низкой цены. Цена метамфетамина в стране начинается примерно с 10 манатов. Таким образом, можно предположить, что по всей стране метамфетамин синтезируется в нелегальных лабораториях. Токсины выводятся из организма через кожу, что приводит к развитию ран и царапин. Другими осложнениями являются язвы во рту и выпадение зубов, проблемы с деснами. Метамфетамин приводит к инвалидности за короткий промежуток времени».