Ильхам Алиев выделил 10 млн. на строительство дорог в Кельбаджаре и Лачине

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи со строительством дорожной инфраструктуры на территории Кельбаджарского и Лачинского районов.

Согласно распоряжению, на строительство дорожной инфраструктуры на территории Кельбаджарского и Лачинского районов из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 10 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в установленном порядке, Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.