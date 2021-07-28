Обнародовано число иностранцев, проживающих в Азербайджане

28 июля, 17:15
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За последние 6 месяцев в страну въехали 12813 человек, сообщил начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов в ходе онлайн-пресс-конференции, посвященной деятельности ведомства за первое полугодие.

По его словам, в тройку стран, откуда приехало самое большое число граждан, входят Россия, Грузия и Турция. В настоящее время в стране проживает 127 тысяч иностранцев. Эти люди из России, Грузии, Турции, Украины, Казахстана и других стран.

В центрах содержания нелегальных мигрантов находилось 49 человек, здесь наблюдается снижение на 5,8%.

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В Азербайджане за сутки 750 человек заразились коронавирусом

28 июля, 17:50
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В Азербайджане выявлено еще 750 случаев заражения коронавирусом, 134 человека вылечились, 3 человека скончались, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 341933 факта заражения коронавирусной инфекцией. 332 259 человек вылечились, 5 014 скончались, число активных больных — 4526.

За прошедшие сутки проведено 11058 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 4003650 теста.