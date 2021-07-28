За распространение песен, пропагандирующих наркотики, задержаны 6 человек

Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками МВД провели очередные мероприятия против лиц,которые на платформе «TikTok» размещали песни в жанре «мейхана», в которых пропагандировались наркотики.

Как сообщили в МВД, задержаны 6 человек- Нури Шахин, Джума Мамедов, Мирдамет Гасымлы, Эмиль Ханалиев, Тарлан Зейналов и Туркана Абдуллазаде. У последней было обнаружено и изъято 10 гр.марихуаны.

С указанными лицами были проведены профилактические бесенды. Видеоролики были удалены с платформы «TikTok».

В отношении задержанных составлен протокол, материалы направлены в суд.