За распространение песен, пропагандирующих наркотики, задержаны 6 человек

28 июля, 14:38
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Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками МВД провели очередные мероприятия против лиц,которые на платформе «TikTok» размещали песни в жанре «мейхана», в которых пропагандировались наркотики.

Как сообщили в МВД, задержаны 6 человек- Нури Шахин, Джума Мамедов, Мирдамет Гасымлы, Эмиль Ханалиев, Тарлан Зейналов и Туркана Абдуллазаде. У последней было обнаружено и изъято 10 гр.марихуаны.

С указанными лицами были проведены профилактические бесенды. Видеоролики были удалены с платформы «TikTok».

В отношении задержанных составлен протокол, материалы направлены в суд.

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Зеленский опубликовал обещанный ответ Путину о единстве русских и украинцев

28 июля, 15:00
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обещанный ответ российскому коллеге Владимиру Путину на его статью о единстве русских и украинцев, сообщается в официальном Telegram-канале украинского лидера.

Зеленский записал видеопоздравление, приуроченное ко Дню крещения Руси. В нем он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а 24 области Украины и Крым — ее родными детьми и наследниками. По его мнению, такая позиция не нуждается в каком-либо подтверждении. «Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что России не стоит претендовать на преемственность в отношении Киевской Руси. «Двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров», — заявил глава государства.