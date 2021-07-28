В Тертерском районе завершается реконструкция автодороги, соединяющей 5 населенных пунктов

С целью обеспечения выполнения распоряжения Президента Азербайджана «О мерах по строительству автомобильной дороги Эвоглу-Ашагы Гапанлы-Азад Гарагоюнлу-Илхычылар-Кочарли Тертерского района» Государственное агентство автомобильных дорог принимает комплексные меры.

Работы по реконструкции автодороги, соединяющей пять населенных пунктов, находятся на последнем этапе.

Протяженность автомобильной дороги, соединяющей села Эвоглу, Ашагы Гапанлы, Азад Гарагоюнлу, Илхычылар и Кочарли с общим населением около семи тысяч человек, составляет 11 километров, сообщили в агентстве.

Дорога реконструируется в соответствии с IV технической категорией и будет расширена до 10 метров.

После замены водоотводов на ней началась укладка асфальтобетонного покрытия. Затем будет нанесена дорожная разметка.