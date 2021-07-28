В Тертерском районе завершается реконструкция автодороги, соединяющей 5 населенных пунктов

28 июля, 17:00
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С целью обеспечения выполнения распоряжения Президента Азербайджана «О мерах по строительству автомобильной дороги Эвоглу-Ашагы Гапанлы-Азад Гарагоюнлу-Илхычылар-Кочарли Тертерского района» Государственное агентство автомобильных дорог принимает комплексные меры.

Работы по реконструкции автодороги, соединяющей пять населенных пунктов, находятся на последнем этапе.

Протяженность автомобильной дороги, соединяющей села Эвоглу, Ашагы Гапанлы, Азад Гарагоюнлу, Илхычылар и Кочарли с общим населением около семи тысяч человек, составляет 11 километров, сообщили в агентстве.

Дорога реконструируется в соответствии с IV технической категорией и будет расширена до 10 метров.

После замены водоотводов на ней началась укладка асфальтобетонного покрытия. Затем будет нанесена дорожная разметка.

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В Азербайджане за сутки 750 человек заразились коронавирусом

28 июля, 17:50
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В Азербайджане выявлено еще 750 случаев заражения коронавирусом, 134 человека вылечились, 3 человека скончались, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 341933 факта заражения коронавирусной инфекцией. 332 259 человек вылечились, 5 014 скончались, число активных больных — 4526.

За прошедшие сутки проведено 11058 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 4003650 теста.