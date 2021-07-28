Проблемы с водоснабжением толкнули жителей Билясуварского района на отчаянный шаг

28 июля, 14:12
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В Билясуварском районе группа местных жителей попыталась перекрыть улицу, где находится здание Исполнительной власти района, из-за проблем с водоснабжением.

Как сообщил Муганскому бюро Report главный инспектор Лянкяранской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел, старший лейтенант полиции Мухаммед Рзаев, жители сел Юхары Джюрали и Тазакенд попытались заблокировать улицу, на которой расположена Исполнительная власть, создали препятствие для движения транспорта.

Несущие службу на территории сотрудники полиции сделали предупреждение гражданам. Несколько жителей района, нарушивших общественный порядок, были доставлены в отделение полиции.

Другие жители были приняты главой Исполнительной власти района и руководителями административных структур в связи с проблемой. Их жалобы выслушаны и принимаются меры для устранения имеющейся проблемы.

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Зеленский опубликовал обещанный ответ Путину о единстве русских и украинцев

28 июля, 15:00
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обещанный ответ российскому коллеге Владимиру Путину на его статью о единстве русских и украинцев, сообщается в официальном Telegram-канале украинского лидера.

Зеленский записал видеопоздравление, приуроченное ко Дню крещения Руси. В нем он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а 24 области Украины и Крым — ее родными детьми и наследниками. По его мнению, такая позиция не нуждается в каком-либо подтверждении. «Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что России не стоит претендовать на преемственность в отношении Киевской Руси. «Двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров», — заявил глава государства.