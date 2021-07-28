Проблемы с водоснабжением толкнули жителей Билясуварского района на отчаянный шаг

В Билясуварском районе группа местных жителей попыталась перекрыть улицу, где находится здание Исполнительной власти района, из-за проблем с водоснабжением.

Как сообщил Муганскому бюро Report главный инспектор Лянкяранской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел, старший лейтенант полиции Мухаммед Рзаев, жители сел Юхары Джюрали и Тазакенд попытались заблокировать улицу, на которой расположена Исполнительная власть, создали препятствие для движения транспорта.

Несущие службу на территории сотрудники полиции сделали предупреждение гражданам. Несколько жителей района, нарушивших общественный порядок, были доставлены в отделение полиции.

Другие жители были приняты главой Исполнительной власти района и руководителями административных структур в связи с проблемой. Их жалобы выслушаны и принимаются меры для устранения имеющейся проблемы.