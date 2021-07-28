Кайсер: Азербайджан всегда был, есть и будет для нас родной страной

28 июля, 14:00
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 28 июля встретился с председателем Национального собрания Пакистана Асадом Кайсером.

На встрече спикер пакистанского парламента поздравил азербайджанскую сторону с победой в Карабахе.

«Мы гордимся тем, что поддерживаем Азербайджан. Мы верим, что в будущем наши связи будут прочнее. Бакинская декларация открыла новый путь развития наших отношений во многих сферах. Верю, что мы будем вводить новшества, особенно в сфере образования и энергетики. Азербайджан всегда был и будет для нас родной страной, — сказал А.Кайсер.

Дж.Байрамов отметил, что после подписания документа в двусторонних связях начинается новый этап.

«Мы абсолютно уверены, что Исламабадская и Бакинская декларации еще больше укрепят наши связи. Азербайджан всегда чувствует поддержку Пакистана, и это предмет гордости. Пакистан морально поддержал Азербайджан в деле освобождения территорий от армянской оккупации», — отметил глава МИД АР..

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Блинкен: Талибы не получат признания на мировой арене, если придут к власти силой

28 июля, 15:16
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Движение «Талибан» не получит признания со стороны мирового сообщества, если силой захватит власть в Афганистане, заявил в среду в ходе визита в Индию госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Талибы говорят, что стремятся получить признание на мировой арене, международную помощь для Афганистана. Возможно, они хотят и того, чтобы их лидеры могли свободно путешествовать по миру, чтобы отменили санкции и так далее. Так вот: захват власти силой, нарушение прав собственного народа — это неверный способ реализации этих целей», — заявил Блинкен, слова которого приводят западные и индийские СМИ.

Как сообщалось, Блинкен также заявил, что обеспокоен данными о военных успехах движения «Талибан» в Афганистане.

«Талибы захватывают новые территории… Поступают сообщения о совершаемых ими в Афганистане зверствах. Это вызывает сильное беспокойство. Такое положение вещей вызывает опасения в том, что касается дальнейших планов талибов в Афганистане», — цитируют Блинкена индийские СМИ.

Госсекретарь США заверил, что Вашингтон «активно работает на дипломатическом уровне над тем, чтобы стороны конфликта нашли решение для Афганистана».