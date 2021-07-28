Кайсер: Азербайджан всегда был, есть и будет для нас родной страной

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 28 июля встретился с председателем Национального собрания Пакистана Асадом Кайсером.

На встрече спикер пакистанского парламента поздравил азербайджанскую сторону с победой в Карабахе.

«Мы гордимся тем, что поддерживаем Азербайджан. Мы верим, что в будущем наши связи будут прочнее. Бакинская декларация открыла новый путь развития наших отношений во многих сферах. Верю, что мы будем вводить новшества, особенно в сфере образования и энергетики. Азербайджан всегда был и будет для нас родной страной, — сказал А.Кайсер.

Дж.Байрамов отметил, что после подписания документа в двусторонних связях начинается новый этап.

«Мы абсолютно уверены, что Исламабадская и Бакинская декларации еще больше укрепят наши связи. Азербайджан всегда чувствует поддержку Пакистана, и это предмет гордости. Пакистан морально поддержал Азербайджан в деле освобождения территорий от армянской оккупации», — отметил глава МИД АР..