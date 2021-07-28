В Баку сохранится прохладная погода

29 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков. Но ночью и утром местами вероятны кратковременные дожди.
Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 21-24, днем — 27-30 градусов тепла.
В Баку ночью будет 21-23, днем — 28-30 градусов тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем — 40-45%.
На пляжах Абшеронского полуострова временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.
Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24 градуса тепла, на южных (Туркян, Говсан, Сахиль, Ших) — 24-25 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 29 июля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов в течение дня, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.
В районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди. В основном в северных и западных районах пройдут интенсивные дожди, есть вероятность выпадения града. Местами будет туман, умеренный западный ветер днем сменится восточным. Температура воздуха ночью составит 18-23, днем — 27-32 градуса тепла, в горах ночью 9-14, днем — 15-20 градусов тепла.