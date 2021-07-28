В Баку сохранится прохладная погода

28 июля, 13:32
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29 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков. Но ночью и утром местами вероятны кратковременные дожди.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 21-24, днем — 27-30 градусов тепла.

В Баку ночью будет 21-23, днем — 28-30 градусов тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем — 40-45%.

На пляжах Абшеронского полуострова временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24 градуса тепла, на южных (Туркян, Говсан, Сахиль, Ших) — 24-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 29 июля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов в течение дня, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди. В основном в северных и западных районах пройдут интенсивные дожди, есть вероятность выпадения града. Местами будет туман, умеренный западный ветер днем сменится восточным. Температура воздуха ночью составит 18-23, днем — 27-32 градуса тепла, в горах ночью 9-14, днем — 15-20 градусов тепла.

 

 

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Зеленский опубликовал обещанный ответ Путину о единстве русских и украинцев

28 июля, 15:00
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обещанный ответ российскому коллеге Владимиру Путину на его статью о единстве русских и украинцев, сообщается в официальном Telegram-канале украинского лидера.

Зеленский записал видеопоздравление, приуроченное ко Дню крещения Руси. В нем он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а 24 области Украины и Крым — ее родными детьми и наследниками. По его мнению, такая позиция не нуждается в каком-либо подтверждении. «Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что России не стоит претендовать на преемственность в отношении Киевской Руси. «Двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров», — заявил глава государства.