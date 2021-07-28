Обвиняемые в шпионаже армяне приговорены к 15 годам тюрьмы (обновлено)

Завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в шпионаже армян -Давтяна Давита Тиграни и Суджяна Геворга Рубеновича.

На процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Али Мамедова выступили адвокаты обвиняемых, передает АПА.

Затем обвиняемые выступили с последним словом.

Они просили прощения: «Мы благодарим всех сотрудников суда и следственных органов. Они хорошо обращались с нами».

Был зачитан приговор, согласно которому Давтян Давит Тиграни и Суджян Геворг Рубенович приговорены к 15 годам лишения свободы.

В приговоре отмечается, что после отбытия наказания обвиняемые должны быть выдворены за пределы Азербайджана.

Первые 5 лет своего наказания они проведут в тюрьме, остальные — в исправительном учреждении строгого режима.

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Продолжается судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в шпионаже армян -Давтяна Давита Тиграни и Суджяна Геворга Рубеновича.

На процессе, проходящем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Али Мамедова, прокурор запросил для обвиняемых 16 лет лишения свободы с выдворением за пределы Азербайджана после отбытия наказания, сообщает АПА.