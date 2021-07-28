Обвиняемые в шпионаже армяне приговорены к 15 годам тюрьмы (обновлено)

28 июля, 13:38
273

Завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в шпионаже армян -Давтяна Давита Тиграни и Суджяна Геворга Рубеновича.

На процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Али Мамедова выступили адвокаты обвиняемых, передает АПА.

Затем обвиняемые выступили с последним словом.

Они просили прощения: «Мы благодарим всех сотрудников суда и следственных органов. Они хорошо обращались с нами».

Был зачитан приговор, согласно которому Давтян Давит Тиграни и Суджян Геворг Рубенович приговорены к 15 годам лишения свободы.

В приговоре отмечается, что после отбытия наказания обвиняемые должны быть выдворены за пределы Азербайджана.

Первые 5 лет своего наказания они проведут в тюрьме, остальные — в исправительном учреждении строгого режима.

***

Продолжается судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в шпионаже армян -Давтяна Давита Тиграни и Суджяна Геворга Рубеновича.

На процессе, проходящем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Али Мамедова, прокурор запросил для обвиняемых 16 лет лишения свободы с выдворением за пределы Азербайджана после отбытия наказания, сообщает АПА.

﻿

Зеленский опубликовал обещанный ответ Путину о единстве русских и украинцев

28 июля, 15:00
40

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обещанный ответ российскому коллеге Владимиру Путину на его статью о единстве русских и украинцев, сообщается в официальном Telegram-канале украинского лидера.

Зеленский записал видеопоздравление, приуроченное ко Дню крещения Руси. В нем он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а 24 области Украины и Крым — ее родными детьми и наследниками. По его мнению, такая позиция не нуждается в каком-либо подтверждении. «Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что России не стоит претендовать на преемственность в отношении Киевской Руси. «Двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров», — заявил глава государства.