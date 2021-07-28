Джейхун Байрамов: Бакинская декларация внесет большой вклад в развитие связей Азербайджана и Турции

28 июля, 12:20
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Бакинская декларация внесет большой вклад в развитие связей между Азербайджаном и Турцией. Об этом сказал 28 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с председателем Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафой Шентопом в Баку.

В свою очередь, Шентоп отметил, что декларация укрепит связи между двумя странами.

Он подчеркнул, что Армения должна незамедлительно передать Азербайджану карты минных полей.

При этом глава МИД Азербайджана отметил, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу имеет важное значение.

«Шушинская декларация является одним из больших наших успехов. В 44-дневной Отечественной войне Турция поддержала Азербайджан. Мы чувствовали ее поддержку, которая продолжается и сегодня, отчего испытываем чувство большой гордости», — сказал Байрамов.

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Зеленский опубликовал обещанный ответ Путину о единстве русских и украинцев

28 июля, 15:00
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обещанный ответ российскому коллеге Владимиру Путину на его статью о единстве русских и украинцев, сообщается в официальном Telegram-канале украинского лидера.

Зеленский записал видеопоздравление, приуроченное ко Дню крещения Руси. В нем он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а 24 области Украины и Крым — ее родными детьми и наследниками. По его мнению, такая позиция не нуждается в каком-либо подтверждении. «Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что России не стоит претендовать на преемственность в отношении Киевской Руси. «Двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров», — заявил глава государства.