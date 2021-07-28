Нуман Куртулмуш: Минская группа закрывала глаза на Ходжалинский геноцид

Традиции олимпийского перемирия уходят своими корнями еще во времена античных олимпиад. Но Армения и здесь умудрилась пойти своим путём, устроив серию вооруженных провокаций как раз в дни Олимпийских игр в Токио и традиционного, казалось бы, олимпийского перемирия. Напомним: Армения подвергла интенсивному обстрелу позиции ВС Азербайджана в Кельбаджарском районе еще в ночь на 28 июля. В результате двое азербайджанских военнослужащих получили ранения. Азербайджанская Армия открыла ответный огонь, в результате с армянкой стороны как минимум трое убитых. Россия выступила с инициативой: прекратить огонь и вернуться к процессу делимитации. Но, как теперь констатирует Минобороны Азербайджана, наша страна приняла инициативу России об объявлении прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе с 10:00 по бакинскому времени, но, несмотря на это, армянская сторона продолжает нагнетать обстановку и обстреливать наши позиции, используя танки и 120-миллиметровые минометы. Проще говоря, опасная эскалация на границе продолжается, и в ход идет все более серьезное оружие.

Какие именно задачи решает таким образом Никол Пашинян и его «шашлычно-соросовская команда», можно догадаться. Недавний король ереванских улиц и кумир «погосов», конечно, выиграл «на зубах» выборы, но чувствует себя, похоже, не очень уверенно. Особенно под градом обвинений в «предательстве». А его собственный приход к власти — лучшее доказательство, что в условиях армянской конкретики победа на выборах еще не гарантирует успеха на улицах и тем более уважения к результат этих самых выборов. Из чего делается простой вывод: после разгрома в Карабахе Пашиняну надо добиться хоть какого-то успеха на границе. Или как минимум «затормозить» процесс делимитации и демаркации границ, который для Армении тоже сопровождается вполне ожидаемыми и неизбежными территориальными потерями — границу, напомним в который уже раз, за время оккупации изрядно «подвинули» на азербайджанскую территорию, и теперь приходится отодвигаться, возвращая законным хозяевам земли вместе с дорогами, озерами, пастбищами, стратегическими высотами и даже золотыми рудниками.

Тем более понятен и внешнеполитический расчёт Никола Воваевича. Интенсивные перестрелки на границе — прекрасный повод для армянской дипломатии вопить о том, будто бы такие-сякие азербайджанцы «вторглись на суверенную территорию Армении» и требовать немедленного вмешательства и помощи. Что тоже понятно: своих сил для противостояния с Азербайджаном у Армении нет, а взять реванш или хотя бы подгадить и затормозить процесс восстановления освобождённых территорий очень хочется.

Но есть и еще одна сторона вопроса. Армения на границе расстреляла из танков и минометов не только олимпийское перемирие, но и российскую мирную инициативу. Возможно, что двигало Пашиняном стремление хоть как-то поквитаться за то, что Россия не обрушилась всей своей военной мощью на Азербайджан во время 44-дневной войны. Но точно так же не исключено, что нынешние провокации на границе — это еще один признак, что в Армении всерьёз намерены найти себе новых «хозяев». Судя по всему, проармянские заявления официального Парижа и выделение щедрого финансового пакета со стороны ЕС не на шутку воодушевили Ереван. И конвертировать эту поддержку здесь пытаются в очередные территориальные захваты — в полном соответствии с ереванской политической «культурой», которая не предусматривает ни уважения границ, ни цивилизованного отношения к олимпийскому перемирию, ни даже понимания, что такое союзнические обязательства.

И уж точно нет сомнений, что подобные игры с огнём на границе не закончатся для Армении ничем хорошим. Достаточно вспомнить события прошлого лета — бои на Товузском направлении. И если даже у Никола Пашиняна случилась амнезия, все же, надеемся, в его команде есть те, кто сможет растолковать своему «варчапету», к чему могут привести попытки «задирать» сверх меры Азербайджан при нынешнем раскладе сил.

Иначе объяснять придётся уже нам. И тут последствия для Армении окажутся весьма болезненными.

Отдел политики