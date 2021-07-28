Мустафа Шентоп о деталях Бакинской декларации

28 июля, 10:34
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Цель Бакинской декларации, подписанной председателями парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана по итогам их встречи — продолжение развития отношений между законодательными органами трех братских стран, сказал 28 июля на конференции в Гяндже председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп, информирует Trend.

Шентоп отметил, что декларация направлена на развитие межпарламентского диалога, двустороннего и многостороннего сотрудничества, совместную работу над региональными и глобальными вопросами, представляющими взаимный интерес.

«Это сотрудничество продолжается, и, создав нынешний формат, мы определили для него рамки», — сказал Шентоп.

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Джейхун Байрамов: Бакинская декларация внесет большой вклад в развитие связей Азербайджана и Турции

28 июля, 12:20
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Бакинская декларация внесет большой вклад в развитие связей между Азербайджаном и Турцией. Об этом сказал 28 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с председателем Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафой Шентопом в Баку.

В свою очередь, Шентоп отметил, что декларация укрепит связи между двумя странами.

Он подчеркнул, что Армения должна незамедлительно передать Азербайджану карты минных полей.

При этом глава МИД Азербайджана отметил, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу имеет важное значение.

«Шушинская декларация является одним из больших наших успехов. В 44-дневной Отечественной войне Турция поддержала Азербайджан. Мы чувствовали ее поддержку, которая продолжается и сегодня, отчего испытываем чувство большой гордости», — сказал Байрамов.