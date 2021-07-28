ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджаре, ранены двое военнослужащих

28 июля, 08:30
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Подразделения вооруженных сил Армении продолжают совершать провокации на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы.

Как сообщает Минобороны, 28 июля начиная с примерно 00:50, подразделения вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов в очередной раз подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на территории Кяльбаджарского района.

В результате обстрела ранены двое военнослужащих азербайджанской армии — Алиев Садиг Низами оглу и Имранлы Имран Дильгам оглу. Раненным была немедленно оказана первая медицинская помощь. Жизни наших военнослужащих ничего не угрожает.

Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этом направлении, принимают адекватные меры.

«Мы ещё раз заявляем, что Армения несет полную ответственность за эскалацию напряженности вдоль государственной границы между двумя странами», — заявили в оборонном ведомстве Азербайджана.

По состоянию на 07:30, Минобороны Армении сообщило о двух раненых, информация о еще пяти армянских военнослужащих уточняется.

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Российские миротворцы утилизировали более 300 взрывоопасных предметов, обнаруженных в Карабахе

28 июля, 09:00
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«Сегодня на одном из полигонов уничтожения, группа производит уничтожение взрывоопасных предметов. За сегодняшний день уничтожено свыше сорока взрывоопасных предметов, обнаруженные группой разминирования в ходе проведения очистки местности населенных пунктов. Всего на полигоне уничтожено свыше двух с половиной тысяч взрывоопасных предметов», — рассказал представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Сергей Харитонов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ежедневно около 10 военнослужащих подразделения гуманитарного разминирования на специализированном полигоне уничтожают более 30 взрывоопасных предметов, среди которых мины и артиллерийские снаряды различных калибров.

Для каждого типа боеприпасов существуют характерные способы обезвреживания и приемы их выполнения с соблюдением мер безопасности. Обычно обезвреживание боеприпасов достигается подрывом, а также удалением снаряжения (выплавлением, выжиганием), извлечением взрывных устройств или переводом их в безопасное положение.