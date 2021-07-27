Представители азербайджанской диаспоры посетили в Шуше исторические объекты

27 июля, 21:10
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Продолжается визит представителей азербайджанской диаспоры в город Шуша.

Как говорится в сообщении Государственного комитета по работе с диаспорой, представители диаспоры посетили в городе Шуша — культурной столице Азербайджана, площадь, где установлены подвергшиеся армянскому вандализму памятники выдающимся личностям Азербайджана, дом Хуршидбану Натаван, родник «Хан гызы», а также отель «Хары бюльбюль».

Отметим, что Госкомитет организовал поездку в город Шуша группы находящихся в стране представителей диаспоры.

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Азербайджан и Россия будут обмениваться поставками газа

27 июля, 21:54
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Азербайджан и Россия будут сотрудничать в сфере сезонного обмена природным газом. Соответствующий контракт был подписан между государственной компанией «Азерконтракт» и группой Газпром.

По информации компании «Азерконтракт», соглашение предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летний сезон, а также аналогичных объемов газа в зимний сезон из России в Азербайджан.

Объемы поставок будут зависеть от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в течение летних месяцев. Техническую реализацию соглашения в плане приема и отправки соответствующих объемов продукции с азербайджанской стороны будет исполнять Государственная нефтяная компания (SOCAR).

Соглашение позволит сторонам оптимально использовать свою нефтегазовую инфраструктуру. На фоне стремительного роста добычи «голубого топлива» в стране Азербайджан получает возможность сохранить дополнительные объемы своего природного газа на зиму, когда уровень потребления внутри страны значительно увеличивается.

Срок действия соглашения предусмотрен до 2023 года.