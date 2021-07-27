Представители азербайджанской диаспоры посетили в Шуше исторические объекты

Продолжается визит представителей азербайджанской диаспоры в город Шуша.
Как говорится в сообщении Государственного комитета по работе с диаспорой, представители диаспоры посетили в городе Шуша — культурной столице Азербайджана, площадь, где установлены подвергшиеся армянскому вандализму памятники выдающимся личностям Азербайджана, дом Хуршидбану Натаван, родник «Хан гызы», а также отель «Хары бюльбюль».
Отметим, что Госкомитет организовал поездку в город Шуша группы находящихся в стране представителей диаспоры.