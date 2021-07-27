Представители азербайджанской диаспоры посетили в Шуше исторические объекты

Азербайджан и Россия будут сотрудничать в сфере сезонного обмена природным газом. Соответствующий контракт был подписан между государственной компанией «Азерконтракт» и группой Газпром.

По информации компании «Азерконтракт», соглашение предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летний сезон, а также аналогичных объемов газа в зимний сезон из России в Азербайджан.

Объемы поставок будут зависеть от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в течение летних месяцев. Техническую реализацию соглашения в плане приема и отправки соответствующих объемов продукции с азербайджанской стороны будет исполнять Государственная нефтяная компания (SOCAR).

Соглашение позволит сторонам оптимально использовать свою нефтегазовую инфраструктуру. На фоне стремительного роста добычи «голубого топлива» в стране Азербайджан получает возможность сохранить дополнительные объемы своего природного газа на зиму, когда уровень потребления внутри страны значительно увеличивается.

Срок действия соглашения предусмотрен до 2023 года.